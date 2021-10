Hm, čudno, da so tile Hojsovi možje po vseh razvpitih nabavah zaščitne opreme, s katero se je proslavila skoraj celotna Janševa vlada, še vedno takšni amaterji, da sklepajo neke »okvirne sporazume«. Če bi zgolj vprašali gospodarskega ministra Počivalška ali njegovo desno roko v časih najbolj spornih nakupov, državnega sekretarja Cantaruttija, bi jima ta dva dala zelo jasen, izviren in učinkovit recept: takoj pri prvem, seveda »našem« posredniku kupite neomejene količine solzivca, lahko tudi slabe kakovosti, ni pomembno, in če vas pri tem mediji ali kakšni neodvisni organi zalotijo, samo recite, da v koronakrizi rešujete »na tisoče življenj«, in vam nihče nič več ne bo mogel in smel.