Seehofer je omenil tudi možnost uvedbe nadzora na meji, če se razmere ne bi izboljšale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem je nemška policija ponoči v zvezni deželi Brandenburg ustavila 50 ljudi, ki so skušali posredovati proti migrantom na meji s Poljsko. Osumljene osebe so se najverjetneje odzvale na poziv skrajno desne stranke Tretja pot, so danes sporočili iz policije.

Policija je pri osumljencih našla solzivec, bajonet, mačeto in palice. Med drugim so uvedli kazenske postopke zaradi posedovanja nevarnih predmetov in uporabe simbolov organizacij, ki delujejo v nasprotju z ustavo.

V zadnjih mesecih se je precej povečalo število migrantov, ki skušajo priti v Evropsko unijo preko Belorusije, ki meji na Poljsko, Litvo in Latvijo. Te države so trenutno tudi najbolj pod udarom teh nezakonitih migracij. Migranti nato nadaljujejo pot preko Poljske do meje z Nemčijo.

Po podatkih poljskih oblasti pa so v oktobru zabeležili več kot 12.000 poskusov nezakonitega prečkanja meje. Nemška policija je medtem letos zabeležila več kot 6000 nezakonitih vstopov v državo, največ na meji s Poljsko. Migranti so večinoma iz Iraka, Sirije, Jemna in Irana.

EU med drugim očita beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku, da namenoma organizira polete iz držav, kot je Irak, in s tem krepi migrantski tok v smeri povezave, še piše dpa.