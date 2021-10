Na spletu je namreč v soboto zaokrožil posnetek, na katerem voznik avtomobila v naselju zasleduje medveda, nato pa pospeši in trči vanj.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili policisti o dogodku seznanjeni, zoper znano osebo pa nadaljujejo »z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine«

. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, obveščeni so bili tudi drugi pristojni organi.