Policisti so bili o roparski tatvini v centru Ljubljane obveščeni v petek nekaj pred 17. uro. Po do zdaj zbranih obvestilih je neznanec vstopil v prodajalno in ob ogledovanju izdelkov uslužbenki zagrozil z ostrim predmetom. Iz vitrine je ukradel več ročnih ur in pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Po podatkih policije gre za moškega, visokega okoli 180 centimetrov, neizrazite postave, dolgih las, postriženih na paž. Moški nosi očala z dioptrijo, oblečen je bil v usnjeno črno jakno in črne kavbojke.

Do spora, v katerem je bil poškodovan 19-letnik, pa je prav tako v centru Ljubljane prišlo v petek okoli polnoči. Policija je v povezavi z dogodkom že odvzela prostost 19- in 23-letniku.