Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja na Primorskem bo popoldne prehodno oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bodo možne rahle padavine. Burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila. V sredo bo suho vreme z burjo na Primorskem.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod megla ali nizka oblačnost. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju večinoma zmerna burja. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Burja v Kvarnerju bo popoldne slabela.