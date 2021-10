Prvi nastop v nedeljo bodo ob 8.55 opravili ročni kolesarji na vozičkih v polmaratonu. Sobotnih tekov otrok in mladine ni bilo, prav tako ne bo elitnih tekačev iz tujine, na 42 km pa se niso prijavili niti najboljši slovenski maratonci in maratonke, ki so se odločili za krajši razdalji. Organizatorji so izpostavili, da je za udeležbo treba izpolnjevati pogoje PCT.

Na tej povezavi lahko preverite, katere ceste so danes v prestolnici zaprte.

Prisotni bodo tudi StrojMachine z glasbeno spremljavo nedeljskega maratona. Za vrtce in šole, ki so običajno tekli v soboto, so organizatorji predlagali, da sestavijo ekipe znotraj razreda ali skupine po deset otrok, v srednjih šolah po 14 dijakov. V obdobju od 1. oktobra do danes lahko vsak član ekipe odteče svoj delež razdalje maratonskega izziva.

Pripravili so tudi sejem Tečem, ki je letos na prostem na Trgu republike. Namenjen je tekačem in njihovim družinam, športnikom, navijačem ter radovednim mimoidočim. Vstop je prost. Od 9. oktobra poteka tudi »rožnati tek«, katerega izkupiček gre organizaciji za osveščanje o raku dojk in rodil Europa Donna.