Dončić je v skoraj 39 minutah zadel 11 od 24 metov iz igre ter dodal 12 asistenc in devet skokov za Dallas, ki je na poti do prve zmage (1:1) moral preobrniti zaostanek iz prvega polčasa. Ta je večkrat znašal več kot 10 točk, sredi prve četrtine največ tudi že 14 točk.

Gostujoče moštvo je svoj ritem našlo v tretji četrtini, ko se je razigral Dončić in z 12 točkami v šestih minutah pomagal preobrniti potek srečanja. K zmagi Dallasa sta pomembno prispevala še Tim Hardaway jr. s 25 točkami in latvijski center Kristaps Porzingis z 18 točkami in 10 skoki.

»V prvem polčasu nismo igrali najboljše obrambe,« je po tekmi ocenil Dončić. »Za razliko od uvodne tekme sezone pa smo tokrat v drugem polčasu strnili vrste in dvignili raven naše igre. To je bilo ključno.«

Podobno je ocenil Hardaway, ki je v zadnji četrtini dosegel 13 od svojih 25 točk. »Želeli smo močno zaključiti in dati vse od sebe na obeh straneh igrišča, da se nebi spraševali po tekmi, ali bi lahko naredili še kaj,« je pojasnil vir motivacije za preobrat. Po njegovem so k temu pomembno prispevale besede trenerja Jasona Kidda, ki je pred dvobojem dejal, da dobre ekipe najdejo pot do zmage v težkih trenutkih.

»Na pretekli tekmi v Atlanti se nismo dobro odzvali na preizkus. Nocoj so zadeve bile drugačne, tu na gostovanju so fantje našli pot,« pa je potek srečanja ocenil Kidd.

Najučinkovitejši igralec Toronta (1:2) je bil OG Anunoby s 23 točkami, Fred VanVleet jih je dodal 20, medtem ko je kapetan slovenske zlate reprezentance z EP 2017 Goran Dragić s klopi v nekaj več kot 14 minutah igre dosegel dve točki, dva skoka in eno podajo.

Na preostalih tekmah večera je odmevala predvsem zmaga Chicaga, ki je z 97:82 odpravil Detroit in kot prvi prišel do tretje zmage v mladi sezoni. Prvi strelec ekipe iz vetrovnega mesta je bil s 21 točkami DeMar DeRozan, ključno vlogo pa je odigral črnogorski center Nikola Vučević s kar 19 skoki in 15 točkami.

Los Angeles Clippers so na domačem parketu morali priznati premoč Memphisa s 120:114 za še drugi poraz. Za domačine iz mesta angelov je z 41 točkami blestel Paul George, na drugi strani so za Memphis vsi igralci začetne peterke dosegli dvomestno število točk, najbolj učinkovit pa je bil Ja Morant s 28 točkami.