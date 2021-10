V lanskem letu so potrdili več kot dva milijona novih primerov raka dojk po vsem svetu, od tega okoli 100.000 zaradi uživanja alkohola.

Raka dojk vsak dan diagnosticirajo povprečno 1579 ženskam v evropski regiji WHO. Evropska regija WHO ima najvišjo stopnjo novih potrjenih primerov raka dojk v primerjavi z drugimi regijami WHO.

»Mnogi se ne zavedajo, da je rak dojk najpogostejši rak, ki ga povzroča alkohol pri ženskah po vsem svetu. Ljudje se morajo zavedati, da lahko z zmanjšanjem uživanja alkohola zmanjšajo tveganje za nastanek raka,« opozarja višja tehnična pooblaščenka za nenalezljive bolezni pri evropski WHO Marilys Corbex.

Rak je sicer vzročno povezan s sedmimi vrstami raka, poleg raka dojk pri ženskah tudi z raki ustne votline, grla, požiralnika, jeter, glasilk ter debelega črevesa in danke, so navedli v WHO.

Tveganje za nastanek raka dojk se povečuje z vsako enoto alkohola na dan. Več kot 10 odstotkov primerov raka, povezanih z alkoholom, v evropski regiji WHO nastane zaradi pitja samo ene, pollitrske steklenice piva ali dveh decilitrov vina na dan.

»Preprosto povedano, alkohol je strupen. Škodi vsakemu organu, ko prehaja skozi telo,« je navedla v. d. direktorice za nenalezljive bolezni in vodja programa za alkohol in prepovedane droge pri WHO/Evropa Carina Ferreira Borges. Zato je po njenih besedah povsem smiselno omejiti količino zaužitega alkohola, najti načine, kako alkohol nadomestiti z drugimi pijačami, in sprejeti državno politiko, ki pomaga zmanjšati porabo alkohola.

WHO priporoča politike, ki zmanjšujejo dostopnost alkohola, denimo z zvišanjem trošarin, prepoved ali omejevanje trženja alkohola v vseh vrstah medijev ter zmanjšanje razpoložljivosti alkohola, na primer z omejitvijo ur prodaje.

Prav tako priporočajo, naj se na etiketah alkoholnih pijač podajo zdravstvena opozorila, da se bodo potrošniki lažje pravilno odločili pri izbiri, kaj bodo pili.