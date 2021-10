Barnes, novinec, ki je bil četrti izbor nabora severnoameriške lige NBA, je odigral izjemno partijo. Med tekmo ga je spodbujal trener Nick Nurse in hitro je našel svoj ritem.

»Nekajkrat sem se pogovoril z njim med tekmo. Ni igral slabo, vendar sem čutil, da ima še precej več za pokazati. Danes je odigral v precej boljšem ritmu. Bolj je razmišljal, kaj bo odigral, in ne le tekal z enega konca na drugega. lahko ga le pohvalim,« je razkril Nurse.

Novinec je imel ob svojem prvencu; proti Washingtonu je odigral prvih 20 minut, pet izgubljenih žog in štiri prekrške. Proti Bostonu ni pokazal nobenih slabosti. »Bil sem osredotočen. Igral sem trdo in ekipa mi je pomagala pri nabiranju samozavesti. Bolj sem imel proste roke in izšlo se je super,« je dejal Barnes.

Gary Trent mlajši je 12 od svojih skupno 20 točk dosegel v tretji četrtini, ko so plazilci pritisnili na plin in si priigrali pomembno prednost.

Precious Achiuwa je k zmagi dodal po 15 točk in 15 skokov, Fred VanVleet pa 11 točk in devet podaj.

Pri domači ekipi je bil z 18 točkami prvi strelec Jayson Tatum, Al Horford pa se je h Keltom vrnil z 11 točkami in 11 skoki. Jaylen Brown, ki je na uvodni tekmi dosegel svoj strelski rekord s 46 točkami, je tokrat zbral devet košev in iz igre zadel le tri od 13 metov.

Naslednja tekma plazilce čaka v noči na nedeljo po srednjeevropskem času, ko bodo Dragić in druščina v Torontu gostili Dallas Mavericks Luke Dončića.

Zmagali so tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki ga vnovič ni bilo v kadru za tekmo proti San Antonio Spurs, ki so jo zlata zrna pred domačimi navijači dobila s 102:96. Vnovič je blestel Srb Nikola Jokić, ki je dosegel 32 točk in 16 skokov.