Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ta teden dejal direktor za politike v združenju voznikov Road Haulage Association (RHA) Duncan Buchanan, se soočajo z vrsto izzivov, njihovi člani pa poročajo, da se razmere niso še prav nič izboljšale.

V RHA so že večkrat opozorili, da Veliki Britaniji manjka 100.000 voznikov tovornjakov, kar ima za posledico še večjo količino zabojnikov v prenasičenih britanskih pristaniščih.

Vladni ukrepi, med njimi pospešitev usposabljanja, po njegovih besedah še ne kažejo rezultatov.

Hudo pomanjkanje voznikov tovornjakov je posledica ozkih grl v dobavni verigi, ki so se pojavila po umiritvi pandemije covida-19, in odhodov tujih delavcev z Otoka po brexitu. Posledično prihaja do težav pri dobavi blaga po vsem Otoku. Težave so tudi pri prevozu hrane. V začetku meseca se je morala v oskrbo z bencinom vključiti vojska.

Britanska vlada je minuli mesec razrahljala pravila za tuje voznike tovornjakov, tako da jim je dala zeleno luč za neomejeno število prevzemov pošiljk.

Poleg tega je sprožila tudi druge ukrepe, med njimi je dovolila izdajo 5000 trimesečnih začasnih viz za nebritanske voznike.