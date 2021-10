Britanci vedo, da je bila 95-letna Elizabeta II. v bolnišnici, samo zato, ker je to nekako izvedel in trdil razvpiti tabloid Sun. Buckinghamska palača je potem na kratko sporočila, da je bila kraljica eno noč v bolnišnici, dodali pa so samo to, da je bila v četrtek opoldne že doma na gradu Windsor, za svojo delovno mizo, da je opravljala lažje delo in da je dobro razpoložena.

Dva dni prej so iz palače sporočili, da je po nasvetu zdravnikov, ki so ji svetovali nekajdnevni počitek, odpovedala obisk v Belfastu, kjer naj bi se pridružila premierju Borisu Johnsonu pri praznovanju stoletnice Severne Irske oziroma razdelitve irskega otoka. Dodali so, da so skrbi o njenem zdravju nepotrebne.

V bolnišnici ni bila že osem let

Več generacij Otočanov, ki si ne predstavljajo monarhije brez Elizabete II., je zaskrbelo že, ko je odpovedala obisk na Severnem Irskem, ker kraljica ne… odpoveduje. Po sporočilu o »preliminarnih pregledih« v bolnišnici, kar morda pomeni, da pregledov še ni konec, jih seveda skrbi še bolj.

Palača v svojih sporočilih lovi zahtevno ravnovesje med primernim obveščanjem javnosti o kraljičinem zdravju in njeno pravico do zasebnosti. V bolnišnici ni bila že od leta 2013, ko je imela želodčne težave. Po eni strani so Otočani presenečeni, saj je bila kraljica zadnje dni in tedne, ko je bila vsepovsod, videti zdrava in zadovoljna. Po drugi strani so zelo kritični do vlade in drugih, ki so ji v tem mesecu naložili ogromno, pretirano število obveznosti. Bila je tudi na Škotskem in v Walesu. V ponedeljek zvečer je z Borisom Johnsonom, že štirinajstim politikom, ki je pod njeno dolgo, več kot 69-letno vladavino postal britanski premier, gostila globalni investicijski vrh na svojem gradu Windsor. Udeležili so se ga supermilijarderji, kot je Bill Gates. Ta mesec je imela vrsto srečanj v živo in na zoomu.

Veliko mlajši človek bi po vsem tem potreboval nekaj dni počitka. Britanci upajo, da je to res vse, kar potrebuje. Organizatorji njenega urnika bi morali bolj upoštevati njena leta. In zanjo v vseh ozirih težko leto 2021. Izgubila je moža, 99-letnega princa Filipa, ki se je upokojil pri 96. letih. Sprava z vnukom Harryjem in Meghan je izmikajoča in njen srednji sin Andrew se sooča s civilno tožbo, obtožen spolnih napadov, oboje pa škoduje ugledu kraljeve družine in monarhije, za katera se najbolj trudi že skoraj sedemdeset let.