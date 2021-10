Z dialogom preloženi problemi

Še en teden velikih izzivov za Evropsko unijo na področju vladavine prava se je končal bolj spokojno, kot se je začel. Evropska unija je resda že leta živela z najrazličnejšimi kršitvami evropskega pravnega reda. Vsako leto se pred sodiščem EU znajde več deset primerov, ko evropska komisija države članice toži zaradi nespoštovanja evropskih zakonov ali nepravočasne sinhronizacije domače zakonodaje z evropsko. Toda to so v primerjavi z dvomi o primarnosti evropskega prava, kot je prejšnji teden odločilo poljsko ustavno sodišče dvomljive legitimnosti, bagatelne kršitve. Politični vihar iz Varšave je v začetku tedna močneje odmeval v evropskem parlamentu, ki pri zakonodajnih predlogih evropske komisije letvico zahtevkov v procesu sprejemanja zakonodaje na evropski ravni sicer vedno postavi bolj ambiciozno, kot so jo slednjič države članice pripravljene sprejeti.