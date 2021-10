Ve se, katera tekma pomeni vrhunec alpske smučarske veleslalomske sezone. Februarska v Pekingu, kjer bodo podeljevali olimpijske kolajne. Pot do samozavestnega nastopa na Kitajskem pa se bo začela danes in jutri v Söldnu, kjer bodo danes sezono najprej začele alpske smučarke (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.15), jutri pa še smučarji (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30). Na četrtkovem druženju z reprezentanco v Zwieselsteinu je bilo mogoče čutiti tekmovalni adrenalin ter negotovost, ki jo po dolgem tekmovalnem premoru povzroča dvom o lastnih sposobnostih. Posebno v moški reprezentanci, katere napovedi so po lanski slabši sezoni Žana Kranjca in prehodu na daljše smuči nehvaležne.

Vodičan je sredi minule sezone z nenadno smrtjo očeta doživel družinsko tragedijo. Izpustil je nekaj tekem, tudi dve v Adelbodnu, kjer bi sicer branil zmago. Po številnih sezonah napredka je najboljši slovenski alpski smučar zadnjih let nazadoval, a kljub temu ohranil status elitnega veleslalomista najboljše sedmerice. »Težko mi je bilo. Ni bilo preprosto izpeljati sezone do konca. Že takoj po sezoni v Banskem sem se počutil bolje in z optimizmom pričakujem začetek nove zime. Želim si znova pokazati napredek ter se vrniti na stara pota,« se nadeja Žan Kranjec. »Res je, da je Žan zaradi bolezni izpustil nekaj septembrskega treninga, a ta trenutek je pomembnejše, da smo se v zadnjih dveh tednih dobro pripravili na tekmo. Kako se je Žan po lanski sezoni čustveno resetiral, ne vem. Če se je, ne dvomim, da ga čaka uspešna sezona. Zrel je, da lahko poseže po najvišjih mestih,« pravi glavni moški trener Klemen Bergant ter odgovarja: »Ali je lahko Žan olimpijski prvak? Nedvomno. Le dobre rezultate potrebuje, da bo na Kitajskem samozavesten.«

V ekipi jasni in visoki cilji Bergant nam je v daljšem pogovoru pred sezono priznal, da ima pripravljena dva scenarija, a trenutno razmišlja le o prvem. »Smo športna panoga z najdaljšim pripravljalnim obdobjem in najkrajšim tekmovalnim, zato vsako leto vsi komaj čakamo, da se v Söldnu vse skupaj začne. V primerjavi z drugimi športnimi panogami imamo zelo malo tekem, zato je vsaka najpomembnejša. Tako se bomo tudi lotili olimpijske sezone in se skušali na vsaki dokazati,« poudarja Bergant. Šef moške reprezentance si ne želi drugega scenarija, da bi ob morebitnih slabših rezultatih od pričakovanj sezono reševali v Pekingu in Kranjski Gori. V takem primeru bi se lahko vse zalomilo. »Dobro smo trenirali. V ekipi imamo jasno določene visoke cilje in ne vidim razloga, zakaj jih ne bi dosegli.« Söldenski rezultati zadnjih let kažejo, da Žanu Kranjcu ledeniška tekma ustreza. Pred petimi leti je s četrtim mestom dosegel tedaj svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. V naslednjih dveh letih sta moška veleslaloma zaradi slabega vremena odpadla, predlanskim pa je tirolsko zbirko dobrih uvrstitev nadgradil s tretjim mestom. Lani je bil sedmi. »Zelo vesel bi bil, če bi uresničil tako svoje želje kot želje najbližjih podpornikov ter izboljšal svojo najvišjo söldensko uvrstitev. Verjamem, da sem tega sposoben, saj je za mano dobro pripravljalno obdobje, v glavi pa sem mirnejši kot lansko sezono ob tem času. Letošnja me navdaja z večjim optimizmom, saj sem znova pridobil zaupanje v opremo. Našel sem dobre nastavitve na daljših smučeh. Lani sta imela Atomic in Head že daljši smučki, ki ju sicer niso uporabljali vsi, a se je pri tistih, ki so jih, videlo, da jim precej bolj ustreza. Sedaj so daljšo smučko naredili tudi pri Rossignolu in tudi meni veliko bolj leži. Daljša smučka je mirnejša, manj odrezava, z njo lažje povežem zavoje in se bolje znajdem pri velikih hitrostih. Lažje prenašam hitrost pri prehodih s strmine na ravnino. Verjamem, da sem naredil korak naprej ter da bom lažje kazal smučanje, kot znam,« se optimistično podaja na pot Žan Kranjec, ki bo bržčas najbolj zadovoljen, če bo v Pekingu izboljšal svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev, četrto mesto iz Pjongčanga.