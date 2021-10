Nepreslišano: Aleš Novak, predstojnik katedre za teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti UL

Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi bil za pravnega strokovnjaka, vrednega mesta na morda najpomembnejšem sodišču v naši državi, razglašen posameznik, ki je za zaključek študija na pravni fakulteti potreboval 17 let (sic!) in ki ni kasneje niti trenutka svoje poklicne poti preživel v dejavnem stiku z veljavnim pravom. … Taka oseba je morda lahko uspešna na kakšnem drugem področju, v nobenem možnem pomenskem svetu pa ne more biti pravni strokovnjak, ki bi bil kvalificiran za delo na ustavnem sodišču. … Zadnja kandidatura za mesto ustavnega sodnika je zato simptom nekega trenutka. Ko pred poslance stopa kandidat, ki je med vsemi predlaganimi kandidati v zgodovini naše države po vsej verjetnosti za opravljanje te funkcije najmanj kvalificiran, smo hkrati tudi priča pomembnemu trenutku v razvoju naše pravne kulture. Razprava o tem, kaj je kandidat rekel ali ni rekel o streljanju beguncev na mejah, je brez dvoma pomembna, a nas lahko tudi odvrača od mnogo bolj temeljnega vprašanja o minimalnih strokovnih merilih za opravljanje vloge ustavnega sodnika. Od vprašanja, kaj ali kdo je pravni strokovnjak. Na tej točki smo prav vsi odgovorni, da stvari poimenujemo s pravim imenom. dnevnik.si