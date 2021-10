Na žalost je treba dodati, da problem ni samo Tonin. Varnostna politika, ki jo v svojem novem programu začrtuje SD, ni v ničemer bistvenem drugačna od Toninove in Janševe. Tudi SD nas v imenu »spoštovanja mednarodnih zavez« sili v bogoslužje Natu. Davkoplačevalski denar se bo še naprej odvajal evroameriškim trgovcem z orožjem, znamenitim »merchants of death«, namesto da bi postavili na noge javno zdravstvo. V reklamnem programu SD ni nobene sledi o programski smernici predvolilnega sporazuma KUL o »ustavitvi nesmiselnih investicij v oboroževanje«.

V ponedeljek je parlament razpravljal o Resoluciji o razvoju in opremljanju SV do leta 2035, ki načrtuje veliko zvišanje vojaških izdatkov in povečanje operacij SV v tujini, to pa utemeljuje z neobstoječimi grožnjami naši državi. Levici je s pobudo za posvetovalni referendum uspelo odločanje o sprejemu resolucije preložiti. Po dostopnih informacijah SD referendumske pobude ne bo podprla. Enako velja za SAB.

Tomaž Mastnak, Ljubljana