Tovrstnim politikom se je pridružil tudi Matej Tonin (M. T.). Njegovih toninizmov se je nabralo kar lepo število, odkar je prevzel vajeti stranke Nova Slovenija (NSi). Mogoče bo prispevek motiviral njihovo bolj sistematično zbiranje in analiziranje, tu se ukvarjamo zgolj z začetkom in koncem njihovega seznama.

M. T. je ledino tega področja pri nas zaoral s svetovno inovativnim pristopom – s fizičnim oziroma telesnim performansom. Septembra 2019 se je z razprtima rokama kot sodobni e-prerok na električni rolki z utripajočimi lučmi pripeljal v dvorano programske konference, na kateri je NSi pozval k digitalizaciji države.

Strokovnjaki različnih strok se še danes prepirajo o načrtovanih namenih in dejanskih sporočilih urbi et orbi prihoda M. T. na konferenco:

– M. T. in NSi obvladata sodobne tehnologije in sta sposobna voditi Slovenijo v zahtevnih časih, ki zahtevajo poglobljena znanja ob vseh izzivih – podnebne spremembe, zelene in digitalne preobrazbe družbe, družbene razklanosti in neenakosti…

– Tako kot je M. T. sposoben lovljenja fizičnega ravnotežja, sta M. T. in NSi mojstra moralnega in političnega ekvilibriranja.

– M. T. je pristaš umetniškega gibanja arte povera, ki kombinira aspekte konceptualne, minimalistične in izvajalske umetnosti ter uporablja cenene materiale pri prizadevanjih za subverzijo komercializacije umetnosti. Električna rolka M. T. ima namreč z digitalizacijo sodobne družbe opraviti toliko kot na primer lok s sodobnim vojskovanjem.

– NSi kljub izdatnemu srkanju proračunskih financ ni znal kupiti bolj konferenci primernega sofisticiranega »pametnega« električnega dvokolesa Segway, ki se samodejno stabilizira.

– M. T. je izbral rolko za prihod, saj bi ob njegovi hoji v dvorani vsi videli, da hodi v prevelikih čevljih svoje predhodnice Ljudmile Novak.

Da so M. T. blizu telesni performansi, priča njegova ekstatična vožnja na krovu tanka skozi blato in luže ter samohvala na družbenih omrežjih z blatno srajco.

Vsekakor bi M. T. Sloveniji naredil dosti manj škode, če bi ostal zgolj pri telesnem izražanju svojih notranjih stanj.

Ob zavedanju, da se čas Janševe vlade in kolaboracije stranke NSi v njej izteka, je M. T. nenadoma postal mostograditeljski do opozicije in se že vidi v novi vladi. Ponuja sebe oziroma NSi za posredovanje »ob morebitnih komunikacijskih težavah med opozicijo in stranko SDS«. Zanimivo in poučno bi bilo izvedeti, na kaj se nanašajo te »komunikacijske težave«.

Osnovni univerzalni model pretoka informacij oziroma komunikacij sestavljajo: oddajnik (beri: stranka SDS), prejemnik (opozicija in 75–80 odstotkov državljanov, ki nasprotujejo stranki SDS in vladi), kanal (množični mediji, družbena omrežja), šum v kanalu (motnje, ki (po)pačijo oddani signal), oddani signal, prejeti signal. (Shannon, Weaver, 1949)

Spoštovanega gospoda magistra Mateja Tonina, predsednika stranke Nova Slovenija, podpredsednika vlade RS in obrambnega ministra v tej vladi javno pozivam, naj podrobneje razloži, kje v prikazanem sistemu komuniciranja prihaja do »morebitnih težav«. Če tega ne (z)more oziroma ne zna, naj izstopi iz »visoke« politike, vrne magistrski naziv in se oklene svojim sposobnostim bolj primernega dela.

Glede evropskih delegiranih tožilcev se po mnenju M. T. »ni mogoče vrniti v preteklost«. Ta izjava zveni podobno, kot če bi pomočniku pri množičnih zločinih ponudili možnost, da vsaj pri enem zločinu, pri katerem je držal svečo, pomaga odpraviti njegove posledice, pa bi odgovoril kot M. T.

Komur se zdi beseda »zločini« pretežka za razpad pravne države, vladanje z zmedenimi protipravnimi tisočerimi odloki, številnimi odvečnimi smrtmi zaradi zavoženega boja proti pandemiji, spodbujanje nasilja širših razsežnosti…, naj prosim pove, kako drugače opisati dejanja (»sporočila«) te vlade, ki jih je preveč za naštevanje, zato le dve posebej boleči:

– skoraj 300 dni protizakonitega finančnega davljenja STA in ogrožanje usode več sto ljudi;

– politična instrumentalizacija policije: od samega začetka brutalna in sadistična protipravna policijska kaznovanja posameznikov (burek utrujenega raznašalca hrane na stopnicah frančiškanske cerkve (!), rogljiček družinice na trgu v Kranju, sedeči intelektualci, ki so brali ustavo na Trgu republike), vse do zaplinjenja mirne množice protestnikov sprehajalcev in vseh mimoidočih na znamenitih torkovih demonstracijah.

Dr. Peter Tancig, Ljubljana Črnuče