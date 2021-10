»Dobrodošel in hvala, dragi Johnny, za vse, kar počneš za promocijo Srbije,« je zapisal in dodal: »Počaščen sem, da je Johnny Depp prišel v našo državo, posebno pa sem hvaležen za čudovito darilo Johnny Puff – Silent Sparrow. Kljub temu je glavni vtis, da nikoli v zadnjih desetih letih nisem videl takšne marljivosti in predanosti vseh dam v mojem kabinetu, ker so vse ostale in delale čez uradni delovni čas, se uredile kot nikoli doslej, jaz pa sem prepričan, da je to samo zaradi mene, nikakor ne zaradi Johnnyja Deppa.« Vučić je na fotografijah razkril, kaj mu je poklonil igralec, najbolj znan po franšizi Pirati s Karibov. To je figurica ptice, oblečene v piratsko obleko, ki asociira na Jacka Sparrowa iz Piratov s Karibov.

58-letnega igralca je v Beogradu poleg srbskega predsednika pričakal tudi igralec Miloš Biković, ki ima producentsko hišo Archangel Studio, ki je sodelovala pri produkciji animirane serije Puffins Impossible, zvezdnik, ki so ga z glasnim navdušenjem sprejeli tudi nekateri oboževalci, pa si je nekaj časa vzel tudi zanje in se fotografiral z njimi. Depp bi v Beogradu sicer moral imeti tudi novinarsko konferenco, a je zamudil let iz Rima in prišel kasneje, kot je bilo napovedano, tako da je bilo srečanje z novinarji sprva prestavljeno, nato pa odpovedano. Je pa ostala večerja z Vučićem, ki se je z igralcem, kot je videti, prav dobro zabaval.