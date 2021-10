Direktorji, svetujemo!

»Vprašanje, kako najti primerne kadre, je velik izziv za celotno slovensko gospodarstvo in družbo,« so včeraj v sporočilu za javnost Slovenijo dramatično nagovorili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). V predelovalnih dejavnostih se vsaj tretjina podjetij sooča s pomanjkanjem kadra, v storitvenih podjetjih je takšnih petina, opozarjajo v GZS. Možni rešitvi vidijo v pospešitvi postopkov pri zaposlovanju tujcev (»poudarili so pomen filipinskih delavcev predvsem na področju zdravstva in nege ter tudi v turizmu«, je zapisala tiskovna agencija) in v prilagajanju izobraževanja.