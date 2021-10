Za košarkarje Cedevite Olimpije in Krke 5. krog lige ABA prinaša zahtevna nasprotnika, ki v letošnji sezoni ciljata na sam vrh. Novomeščani v Beograd k edinemu neporaženemu moštvu v tekmovanju Partizanu potujejo povsem razbremenjeni in z zavedanjem, da lahko samo veliko dobijo ter praktično nič ne morejo izgubiti, medtem ko želijo Ljubljančani proti Budućnosti potrditi zmago med tednom v evropskem pokalu na Gran Canarii ter hkrati prekiniti niz dveh zaporednih porazov v jadranskem tekmovanju.

Tako kot Olimpija je tudi Budućnost v evropskem pokalu dosegla zmago, ko je porazila Ulm slovenskega trenerja Jake Lakoviča. Moštvo starega znanca slovenskega prostora Aleksandra Džikića je pred tem ugnalo tudi Igokeo. Jasno je, da gre za izredno kakovostno in neugodno moštvo, ki izstopa po višini na vseh igralnih mestih. »Budućnost ima izkušene, fizično močne in visoke igralce. Ob tem pa na klopi sedi eden najbolje taktično podkovanih trenerjev tega prostora. Potrebovali bomo osredotočeno, fizično in pametno igro vseh 40 minut, če želimo, da zmaga ostane doma,« je jasen Jurica Golemac .

Damjanović želi hrabro Krko

Po prepričljivi zmagi proti Zadru in uspehu med tednom proti predstavniku 2. lige ABA Rogaški je samozavest košarkarjev Krke visoka. A nihče v novomeškem taboru si pred gostovanjem pri Partizanu ne dela iluzij. Jasno je, da so Beograjčani od prihoda Željka Obradovića močno dvignili tako proračun kot ambicije, kar se vidi po okrepitvah in igri. Kljub temu dolenjsko moštvo v srbsko prestolnico ne potuje z vnaprej dvignjeno belo zastavo. Ob pravem odnosu je lahko tekma odlična učna ura za igralce in trenerja Daliborja Damjanovića, hkrati pa je tudi jasno, da so se v ligi ABA že dogajala večja presenečenja, kot bi bila morebitna zmaga slovenskih podprvakov. »Partizan je kakovostno moštvo, ki igra agresivno po vsem terenu, z veliko prevzemanja, tako da nas čaka zelo težko gostovanje. So favoriti, mi pa gremo v Beograd odigrat po najboljših močeh. Moramo biti hrabri in odločni ter v prvi vrsti ves čas tekmovati,« pravi Dalibor Damjanović, ki bo to pot brez Jureta Špana, Leona Stergarja in Marka Arapovića.

Liga ABA, 5. krog: Igokea – Split, Zadar – Borac (sinoči), danes ob 19. uri: Partizan – Krka, jutri ob 12. uri: Mega – FMP, ob 17. uri: Mornar – C. zvezda, ob 19. uri: Olimpija – Budućnost, ponedeljek ob 18. uri: S. centar – Cibona.