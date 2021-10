Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v ureditev gospodarskih poslopij oz. nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave, ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave in ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika, ter nakup namakalne opreme.

Razpisana sredstva so razporejena na tri sklope: za naložbe nosilcev majhnih kmetij (dva milijona evrov), za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (1,5 milijona evrov) ter za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (500.000 evrov).