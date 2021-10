Zadnja pika: Beži od njega!

Bila je že trda tema, Budimpešta je tonila v sen, protestniki so se končno raztepli po gostilnah, v sobi sta se tiho prepletala violina in klavir – Bela Bartok, Romunski ljudski plesi. Viktor se je sklanjal nad zemljevidom Velike Madžarske in godrnjal, da ne razume Bartoka; tako velik madžarski skladatelj, domoljub, pa se je pečal z romunskimi plesi. Viktor je študiral zemljevid, po katerem je slavna Magyarorszak segala do Reke, do Mure na slovenski strani in Novega Sada. Ampak če je bil Matija Korvin madžarski kralj, ki bojda s svojo Alenčico kot kralj Matjaž leži v globinah koroške gore Peca in čaka na njegov poziv, da obračunajo z gnusnim Brusljem, je tudi Koroška del Madžarske. Janez se ne bi jezil, saj sva prijatelja, je pomislil. Itak bo prej ko slej združil celo Karantanijo in jo razširil na Noriško kraljestvo. To bi mu moralo zadoščati. Človek ne sme biti pohlepen, je razmišljal, ko je narahlo potrkalo.