Hamburger: Naš prvinski okus hrepeni po dobri govedini

Občutek je bil znan: po napornem delovnem dnevu v madžarski prestolnici je našo snemalno ekipo prevzela utrujenost, telo je hlastalo za tolažilnim grižljajem, požirkom piva ali vina, da splakne adrenalin in se znebi stresa. Prav nikomur ni bilo do kulinaričnega raziskovanja velemesta, komajda smo zmogli borih deset minut hoje od hotela do ulice Kazinczy, kjer na številki 24 kuha Fat Mama, prva restavracija v Budimpešti v ameriškem BBQ-stilu – z odprtim ognjem in živo glasbo.