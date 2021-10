Levi in medvedje

Prejšnji konec tedna je bil promet v Sarajevu precej razredčen: pripadniki specialnih enot so »očistili« staro mesto. Blokirane ulice so kmalu opustele, na mesto pa se je spuščala koprena, znana še z začetka devetdesetih. Opustele ulice, sem in tja kak mimoidoči in čistilci ulic. Na obisk je prihajal visoki gost. Srbski patriarh Porfirij je v spremstvu svojih najožjih sodelavcev obiskal dabrobosansko metropolijo Hrizostoma, da bi obeležil 50 let meniške in 30 let škofovske službe metropolita Hrizostoma.