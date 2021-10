Goran Vojnović: M(ag)ister Grims in doktor Mastnak

Pred dnevi sem prebral novico, da je raziskava, v kateri je bilo zajetih približno 90.000 različnih znanstvenih člankov o temi globalnega segrevanja med leti 2012 in 2020, pokazala, da se kar 99,9 odstotka znanstvenikov strinja, da je globalno segrevanje povzročil človek, ob čemer me je spreletelo, da je verjetno edini znanstvenik, ki še vedno odkrito dvomi o tem, znameniti slovenski politolog in geolog mag. Branko Grims. Zato niti ni čudno, da ta priznani strokovnjak s svojimi izjavami v medijih in parlamentu redno razburja znanstvenike na podoben način, kot jih je v nedeljo zvečer razburil sociolog dr. Tomaž Mastnak, ko je v intervjuju za javno televizijo cepiva, narejena na podlagi tehnologije mRNK, označil za genski inženiring.