Policijska akademija 2021: Tacensko odlagališče

V policiji se še nikoli ni kadrovalo tako brutalno kot v zadnjem letu in pol. Na samem čelu policije so se zamenjali štirje generalni direktorji (poleg nemudoma razrešene Tatjane Bobnar še Anton Travner, Andrej Jurič in Anton Olaj), podobno prepišno je tudi na vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), kjer so se po nezakoniti razrešitvi direktorja Darka Muženiča zvrstili Igor Lamberger, Uroš Lepoša in Petra Grah Lazar.