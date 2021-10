Boris Dežulović: Joseph Haydn Magnifico

Jaz sem pel pesem 'Pukni zoro',“* je pojasnil srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik svoj najnovejši škandal, obtožen, da je v poslopju predsedstva najprej priredil vaški sejem, potem pa objavil posnetek, na katerem v uradu poje skupaj s harmonikarjem, čisto tako, kot da bi bil v gostilni. »To je čudovita pesem, ki so jo srbski vojaki prvič peli na Kajmakčalanu, v težkih bojih na solunski fronti,« je Dodik predaval novinarjem. »Oni so se borili, da bi se vrnili na prostor Srbije, in ta njihova čudovita pesem ne žali nikogar. Opeva bojevnike, ki se vračajo iz vojne, ne bojevnikov, ki gredo v vojno.«