Kot so še sporočili, sta bila v nasilnem dejanju udeležena dva moška v sorodstvenem razmerju. Okoliščine kažejo, da je osumljenec s trdim predmetom v stanovanjskem objektu drugega tako hudo poškodoval, da je ta na kraju umrl.

Osumljenec ni poškodovan, pri prijetju pa se ni upiral, so še sporočili s policije. Motiv za dejanje kriminalisti še ugotavljajo, preiskavo pa vodijo v smeri utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja uboja.

Odrejena je bila obdukcija, kriminalisti pa so na kraju opravili ogled in zavarovali dokaze za nadaljnje delo. Preiskava se nadaljuje, so še pojasnili.

Kot so še dodali, nobenega izmed moških še niso obravnavali za kazniva dejanja ali prekrške z elementi nasilja.

Na območju Policijske uprave Kranj so sicer letos obravnavali eno kaznivo dejanja uboja oz. poskusa uboja. Lani so bili takšni dogodki trije, leta 2019 pa en. Največ tovrstnih kaznivih dejanj v zadnjih letih so zabeležili v letih 2015 in 2018, in sicer po štiri.