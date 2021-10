Danes objavljeno število na novo okuženih je najvišje od 18. decembra lani, ko so zabeležili 3272 novih primerov. Je tudi tretji zaporedni dan, ko beležijo več kot 3000 novih okužb. Danes objavljeno število je tudi občutno višje kot prejšnji petek, ko so zabeležili 2021 okužb. V petek pred dvema tednoma jih je bilo skoraj dvakrat manj.

V državi se posledično viša število aktivnih primerov okužbe, ki jih je danes 15.300. V bolnišnicah je prav tako vse več covidnih bolnikov. Današnje številke kažejo, da jih zdravijo 9997, med njimi jih 135 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev.

Medtem Hrvaška ostaja med državami članicami EU z najmanjšim deležem prebivalcev, ki so cepljeni proti covidu-19. Do četrtka zvečer je bilo polno cepljenih nekaj več kot 52,3 odstotka odraslih prebivalcev.

V Ukrajini že drugi dan rekordno število okužb in smrti zaradi covida-19

V Ukrajini so danes, že drugi dan zapored, zabeležili rekordno število okužb in smrti zaradi koronavirusa. V prestolnici Kijev se zato pripravljajo na ponovno uvedbo strogih omejitev.

V državi so v zadnjem dnevu po podatkih ukrajinske vlade zabeležili 23.785 novih okužb, 614 oseb pa je umrlo. V Kijevu bi lahko tako že danes ponovno zaprli restavracije, gledališča in druga javna mesta, razen kjer so zaposleni cepljeni.

V državi z 41 milijoni prebivalcev je nezaupanje v cepiva veliko. Precepljenost je zelo nizka, trenutno le 16,5-odstotna.

Uvedba kovidnih prepustnic v najbolj prizadetih območjih je sicer spodbudila zanimanje za cepljenje. Od četrtka naj bi odmerek prejelo rekordnih 269.000 ljudi, kar je največ od februarja letos. V Ukrajini so na voljo cepiva proizvajalcev AstraZeneca, Pfizer in Moderna ter tudi cepivo kitajskega podjetja CoronaVac.

Od začetka pandemije je država zabeležila nekaj manj kot tri milijone okuženih in okoli 63.000 smrti zaradi covida-19.