Doktorica znanosti s področja javnozdravstvene mikrobiologije Metka Paragi je tri desetletja vodila referenčni laboratorij za gripo in SARS, ki deluje pod okriljem NLZOH. Njeno pričanje na seji parlamentarna skupine minuli teden je dvignilo veliko prahu. Pojasnila je, zakaj so hitri testi dobavitelja Majbert Pharm neustrezni in zakaj jih NLZOH sploh ne bi smel spustiti v analizo. Kot poudarja, testi ne ustrezajo namenu množičnega testiranja, saj ne ne dosegajo specifikacij, ki jih je navedel proizvajalec, niti specifikacij, ki jih priporoča nacionalna skupina za hitre teste, niti ECDC.

Strokovnjakinja je sicer trenutno na zavodu za zaposlovanje, saj je aprila dobila izredno odpoved delovnega razmerja. Kot pravi, se je to zgodilo kmalu po tem, ko je opozorila na nepravilnosti. Odpoved izpodbija na delovnem sodišču.