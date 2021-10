Evropski dan gluhoslepih se na pobudo Evropske zveze gluhoslepih (EDbU) praznuje 22. oktobra od leta 2018. Zveza si že vrsto let prizadeva za popolno socialno vključenost ljudi z gluhoslepoto v vseh evropskih državah, so v sporočilu za medije zapisali v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan.

Ob prazniku so v združenju izdali drugi del knjige trinajstih zgodb. Prvo knjigo so izdali že leta 2019 in so jo prevedli v angleški, srbski in ruski jezik, dostopna pa je še v elektronski obliki, zvočnem zapisu, slovenskem znakovnem jeziku in brajici. Z obema knjigama so ljudje z gluhoslepoto prvič postali avtorji svojih zgodb.

Ob tej priložnosti je gluhoslepi ustvarjalec Boštjan Dragan posnel tudi kratki film Jezik gluhoslepih, ki predstavlja razcvet jezika gluhoslepih v skupnosti ljudi z gluhoslepoto v Sloveniji.

V združenju so prav tako oblikovali novo spletno stran Ustvarjalci z gluhoslepoto, s katero še dodatno spodbujajo gluhoslepe k umetniškem ustvarjanju. »Z nakupom izdelkov ljudi z gluhoslepoto bomo lahko podprli njihovo delo, jim poslali motivacijo in potrditev dragocenosti njihovega ustvarjanja,« so izpostavili.

Obenem pa so ob podpori ministrstva za kulturo izdali tudi prevoda knjige Svet na dlani: Jezik gluhoslepi v brajici in zvočnem zapisu. Knjiga je sicer izšla letos ob vpisu jezika gluhoslepih v ustavo.