Generalni državni tožilec iz Alabame Steve Marshall je dejal, da je bilo s tem zadoščeno pravici. »Smith je bil usmrčen zaradi grozovitega zločina, ki ga je zagrešil pred skoraj tremi desetletji - ugrabitve in umora nedolžne mlade ženske,« je povedal.

Usmrtitev Smitha so februarja letos preložili, saj je vrhovno sodišče odločilo, da prepoved, da bi bil pri usmrtitvi prisoten Smithov pastor, ni zakonita. Iz zapora so nato sporočili, da bodo dovolili prisotnost pastorja, vendar so Smithovi odvetniki poskušali usmrtitev ustaviti na drug način.

Trdili so, da je bil Smith intelektualno oviran in mu ni bilo dovoljeno izbrati načina usmrtitve. V Alabami so namreč leta 2018 odobrili uporabo dušika kot alternativnega načina usmrtitve. Zaradi svojega stanja Smith ni bil zmožen razumeti, da bi lahko izbral ta način usmrtitve, so povedali njegovi odvetniki. A vrhovno sodišče je njihovo utemeljitev zavrnilo.

Smrtno kazen so do zdaj odpravili v 23 ameriških zveznih državah, v Kaliforniji, Oregonu in Pensilvaniji pa velja moratorij na usmrtitve, še poroča AFP.