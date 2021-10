V soboto bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa pretežno jasno. Pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zjutraj in dopoldne ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno s šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je prehodno nastal plitev ciklon, ki je nekoliko zaustavil hladno fronto na tem območju. Nad naše kraje doteka od zahoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas večinoma suho in deloma sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ob Jadranu bo možna še kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine, razen v krajih južno od nas, postopno ponehale. V soboto bo ob severnem Jadranu sončno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v Gorskem Kotarju in Liki bodo dopoldne še manjše padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja, v Kvarnerju ponekod zmerna do močna.

Biovreme: Danes dopoldne bo obremenitev zaradi vremena zmerna. Kazala se bo s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo in utrujenostjo. Popoldne bo obremenitev začela popuščati. V soboto bo obremenitev postopoma ponehala.