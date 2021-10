Ameriške oblasti še nikoli doslej niso tako jasno sporočile, da so odločene braniti Tajvan v primeru invazije s strani Kitajske, ampak so to vprašanje doslej zavestno puščale vsaj delno odprto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Biden je v četrtek v pogovoru za ameriško televizijo CNN prekinil to politiko »strateške dvoumnosti« in Pekingu poslal zelo nedvoumno sporočilo. Kot je še dodal, mora ta razumeti, »da ne bomo naredili koraka nazaj, da svojih stališč ne bomo spreminjali«.

Tajvanske oblasti so se na njegove besede že odzvale in jih pozdravile. Kot je obenem danes spomnil tiskovni predstavnik predsednice Tsai Ing-wen, »ameriška vlada od Bidnovega nastopa na položaj vztrajno s praktičnimi koraki izkazuje svojo neomajno podporo Tajvanu«.

Komunistično vodstvo v Pekingu Tajvan obravnava kot del Ljudske republike Kitajske in ves čas grozi z njegovo osvojitvijo. ZDA so se na drugi strani zavezale obrambi Tajvana, kar pa je doslej konkretno pomenilo predvsem dobavo orožja tajvanski vojski.

Medtem ko so se ZDA v preteklosti jasno izrekle, da bi v primeru invazije priskočile na pomoč svojima azijskima zaveznicama Japonski in Južni Koreji, tega v primeru Tajvana doslej niso storile, saj bi Kitajska to razumela kot jasno kršitev tako imenovane doktrine ene Kitajske.