»Urad šerifa potrjuje, da sta bili dve osebi na snemanju filma Rust ustreljeni. Direktorica fotografije Halyna Hutchins (42) in režiser Joel Souza (48) sta bila ustreljena, ko je producent in igralec Alec Baldwin (68) izstrelil naboj iz rekvizita,« navaja sporočilo policije okrožja Santa Fe.

Hutchinsovo so s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Nove Mehike, kjer pa so jo kasneje razglasili za mrtvo. Souza so reševalci odpeljali v bližnji zdravstveni center Christus St. Vincent.

Preiskava poteka in Baldwina so že zaslišali preiskovalci. »Podal je izjave in odgovarjal na njihova vprašanja. Prišel je prostovoljno in po zaslišanjih zapustil poslopje. Proti njemu niso bile vložene nobene obtožbe in nihče ni bil aretiran,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še pojasnil tiskovni predstavnik šerifa Santa Feja Juan Rios.