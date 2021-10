Enainštiridesetletni Eric Smith bo po sedemindvajsetih letih za zapahi kmalu svobodno zadihal. V enajstem poskusu mu je odbor odobril pogojni izpust, kar je v ameriški javnosti povzročilo nemalo negodovanja in zgražanja. Smith je namreč avgusta 1993 v parku, kamor ga je zvabil, s kamnom udaril, zadavil in spolno zlorabil štiriletnega Derricka Robieja. Iz zapora bi ga lahko izpustili že v roku nekaj tednov.

Zločin se je zgodil, ko je Eric štel rosnih trinajst let. Tistega dne se je vračal iz poletnega kampa, iz katerega so ga vrgli zaradi neprimernega vedenja. Na poti je srečal štiriletnega Derricka, ki je bil na poti v isti kamp. Zvabil ga je v bližnji gozd, ga zadavil in na njegovo glavo vrgel večji kamen. O njegovi smrti se je prepričal tako, da ga je spolno zlorabil z vejo. Da se dečku ni uspelo prebiti do kampa, je mama ugotovila šele, ko je šla ponj. Po štirih urah iskanja so v bližjem parku našli njegovo truplo. Manj kot teden dni pozneje je Eric mami priznal, kaj je storil. Morilec je leta pozneje razlagal, da je bil tudi sam žrtev, da so se zaradi rdečih las in očal z debelimi okvirji nanj spravljali starejši otroci v šoli, pa tudi oče in starejši sestri. Priznal je, da se je prav zato znesel nad malčkom in nanj zgrnil ves svoj bes. Primer se je zaradi mladosti morilca in žrtve znašel na naslovnicah medijev blizu in daleč, ob zgodbi je bila objavljena tudi fotografija trinajstletnega obtoženca v puloverju z zajčkom Dolgouščkom. Najstnika so spoznali za krivega, sodišče mu je naložilo zaporno kazen v trajanju najmanj devet let in najdlje do smrti. To je bila takrat najvišja možna kazen za mladoletnike.