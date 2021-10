Po šestih mesecih je preiskovalna komisija brazilskega senata (CPI) v sredo predstavila končno poročilo, v katerem očita predsedniku Jairu Bolsonaru deset kaznivih dejanj pri upravljanju epidemije covida-19, katerega posledica je 21,6 milijona okužb in več kot 604.000 smrtnih žrtev doslej.

Opozicijski senator Renan Calheiros, poročevalec odbora, je v parlamentu predstavil ugotovitve komisije, da je brazilska zvezna vlada »namerno izpostavila prebivalstvo tveganju množičnih okužb«, in zahteval ovadbo Bolsonara ter še 67 drugih oseb, vključno z več sedanjimi in bivšimi ministri ter tremi Bolsonarovimi sinovi.

Preiskovalni odbor je z zaslišanjem prič oziroma žrtev, članov vlade in funkcionarjev ter po pregledu številnih dokumentov sestavil več kot tisoč strani dolgo poročilo, ki so ga na koncu skrajšali na 200 strani. V njem predsednika in člane vlade obtožujejo »zločinov proti človeštvu, številnih smrti zaradi epidemije, kršitev sanitarnih ukrepov, medicinskega šarlatanstva in spodbujanja h kriminalu«, pa tudi zlorabe položaja in javnih sredstev, ponarejanja dokumentov ter napada na dostojanstvo funkcije predsednika države. Osnutek poročila je vključeval tudi obtožbe za genocid nad domorodnimi skupnostmi, a se je komisija na koncu odločila, da ta del iz končnega besedila poročila umakne, ker se nekateri člani z njim niso strinjali.