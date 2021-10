Potem ko je Manchester United v letošnjem poletnem prestopnem roku v svoje vrste zvabil Jadona Sancha, Raphaela Varana in Cristiana Ronalda ter dobro začel sezono, se je zaradi slabih rezultatov v zadnjem obdobju vse bolj začela omenjati možnost, da bo klub zamenjal trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja. Slab prvi polčas v tretjem krogu lige prvakov proti Atalanti Josipa Iličića (igral je do 68. minute), ki je vodila z 2:0, je še dodatno prilil olje na ogenj, a so se rdeči vragi v drugem polčasu odkupili. Marcus Rashford in Harry Maguire sta poskrbela za izenačenje, gol za zmago pa je zabil kdo drug kot Cristiano Ronaldo. A pred Manchestrom Unitedom je že nov izziv, saj jih čez vikend v angleškem prvenstvu čaka derbi z Liverpoolom.

»Če bodo odigrali prvi polčas kot proti Atalanti, jih bo Liverpool povozil,« je po tekmi povedal legenda kluba Paul Scholes. Solskjaer se z njim ni strinjal, saj meni, da tudi prvih 45 minut njegovega moštva proti italijanskemu ni bilo slabih. Nato je nekaj besed namenil junaku obračuna Cristianu Ronaldu. »Pogosto slišim kritike glede njegovega pomaganja soigralcem in umazanega dela za ekipo. Tem ljudem bi svetoval, naj si dobro pogledajo tekmo proti Atalanti in opazujejo, koliko Ronaldo preteče.« Zadovoljen z zmagovitim golom je bil tudi portugalski zvezdnik, ki je po tekmi na twitter zapisal: »Gledališče sanj 'gori'! Živi smo! Smo Manchester United in nikoli ne obupamo. To je Old Trafford!«