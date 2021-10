Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se jutri začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tradicionalno tirolsko uvodno središče se je včeraj kazalo v aprilski vremenski mešanici z jesenskimi barvami. Pogled na vremensko napoved konca tedna je razveseljiv, tritisočaki nad Söldnom naj bi se namreč bohotili v najlepši podobi. Prve bodo šle tradicionalno v soboto na start ženske, v nedeljo pa še moški z Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom. Na ženski preizkušnji bo pet Slovenk, ki tekmujejo v štirih različnih ekipah. Znotraj slovenske reprezentance vadita Tina Robnik in Ana Bucik, Andreja Slokar se s svojo ekipo večkrat priključi skupnim treningom, najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat je trenirala skupaj z reprezentanco predvsem v zadnjih tednih, medtem ko Neja Dvornik trenira povsem po svoje. Prva tekma sezone je vselej zavita v tančico skrivnosti, zato so napovedi nehvaležne. Jasno pa je, da se v olimpijski sezoni v svetovni pokal od začetka vrača Mikaela Shiffrin. Prva zvezdnica belega cirkusa se na prizorišču kaže izjemno motivirana in nasmejana, za kar ima veliko zaslug tudi njen novi partner Norvežan Aleksander Aamodt Kilde.

Meti Hrovat ustreza pogovor Največja sprememba v ekipi najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat v tej sezoni je, da sodeluje z novim trenerjem Liviem Magonijem. Pravi, da je prišlo do velikih sprememb v načinu treninga, dojemanja samega smučanja ter postavljanja prioritet. Poleti je trenirala precej več kot doslej. »Način dela je drugačen. Z Liviem se veliko pogovarjava, kar mi zelo ustreza. V mojo obstoječo tehniko si želi uvesti določene spremembe, kar pa je dolgotrajen proces in se ga ne da rešiti v 70 dneh, kolikor sva v tem poletju opravila skupnega smučanja. Rada bi se zahvalila vsem najbližjim sodelavcem, ki so že v pripravljalnem obdobju vložili veliko energije, da sem ostala zdrava in bila kos vsem naporom,« je hvaležna Kranjskogorčanka. Meta Hrovat poudarja, da je tekma v Söldnu vselej zelo zahtevna, čeprav teren dobro pozna. »Na treningih imam precej nihanj. Lahko pokažem dve izjemno hitri vožnji, potem pa jima sledijo štiri povprečne ali povsem nezadovoljive vožnje. Kljub temu bom nastopila samozavestno, a stala na realnih tleh. Zame je zelo pomembno, da se ne enačim s Tino Maze in Petro Vlhovo, ki ju je v preteklosti treniral Livio Magoni ter ju pripeljal do skupne zmage v svetovnem pokalu,« odgovarja. »Lani sem smučala slalom, kot da gre za mojo pozabljeno disciplino. Zdaj me čaka pot nazaj, saj se moram najprej prebiti med najboljšo trideseterico. Moja želja je, da bi obema tehničnima disciplinama, ki ostajata moja prioriteta, priključila superveleslalom. A to je dolgotrajen proces. V prvi vrsti se moram v hitrih disciplinah počutiti varno. V tem poletju sem naredila več hitrega treninga kot doslej, a vseeno ne toliko, da bi lahko posegala po vrhunskih uvrstitvah.«

Andreja Slokar umirja želje Slovensko alpsko smučarsko odkritje minule zime Andreja Slokar je prejšnji teden praznovala 24 let. Ajdovka je navduševala na vseh prizoriščih svetovnega pokala, se prebila med najboljše slalomistke na svetu, najbolj pa je navdušila na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer je zasedla peto mesto. V Söldnu še ni tekmovala, je pa ob koncu minule sezone tudi na veleslalomskih smučeh dokazala, da se na njih dobro znajde. V Kranjski Gori je bila 19., v Jasni dvanajsta. »Za rojstni dan sem si zaželela, da v nobeni stvari ne bi popuščala. Čeprav bom v Söldnu tekmovala prvič, moj cilj ne bo le nabiranje izkušenj. V prvi vrsti se želim umiriti, saj si vselej postavim visoke cilje. S tem imam v zadnjem času kar precej težav,« priznava Andreja Slokar, ki je šla po koncu minule sezone na atroskopski poseg kolena, po katerem je bila po enem mesecu že na snegu. Primorka pred sezono pravi, da je v pripravljalnem obdobju opravila veliko treninga z Ano Bucik in Tino Robnik, da pa se nasploh tako s sotekmovalkami kot tekmicami na treningih ne obremenjuje, saj ji v tem primeru prehitro pade osredotočenost na treningih. »Res je, da je sezona olimpijska, ve pa se, da na velikih tekmah štejejo le kolajne. O Pekingu še ne razmišljam, saj imam dotlej veliko izzivov. Prvega že jutri v Söldnu, pa pozneje na paralelni tekmi, prvemu slalomu sezone in še in še.«