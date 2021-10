Kisli dež se nas bo ognil, Pahor pozabil na kinofilski kodeks, Tavaresove ženske in alkohol

Čeprav nam napovedujejo nič kaj rožnate čase, se raje osredotočamo na tisto, kar nas pomirja. To so novice in prigode naših slavnih sodržavljanov, ki nam pišejo recepte za uspešno življenje, nas obveščajo, kako se končajo filmi, in namesto nas pobirajo smeti ter pišejo knjige.