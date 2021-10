Projekt našega biroja Magnet design za slovenski paviljon na Expu, poimenovan Going green, sustainability projekt, je v ZAM zagotovo naš najodmevnejši projekt. Zaradi mojega dela v arabskem svetu zadnjih šest let še toliko bolj povezuje nas, Slovenijo in arabski svet. Ko sem prvič stopil v ta svet, je bil namen jasen: svetu pokazati slovensko kulturo in gospodarstvo. Ponosen sem, res. Ponosen, da bomo Slovenci pokazali svetu, kako kreativni in daljnosežni smo v snovanju arhitekture in kako znamo v celoto ter na pravem mestu povezati materiale, znanje in ljudi. Vsak od treh elementov, ki jih povežemo, voda, gozd in les, ima svojo vlogo in pomen. Razpored je bistven, koncept je zmagovalen. Rešitev trajnostnega koncepta je unikatna. Odsev naših raziskovanj in povezav z mojimi koreninami, Ribnico in lesom, ribniškim sitom, je po mnenju mnogih res nekaj posebnega. Ko pogledamo »arabske vzorce«, gre za neverjeten preplet, povezavo obeh kultur. Dnevno prejemam klice z vsega sveta. Zato ima Slovenija res neverjeten potencial, da s tem našim projektom doživi velik razcvet.

Expo je velika ambicija Dubaja, vanj so Arabci vložili ogromno sredstev in entuziazma. Na tem majhnem prostoru se srečujejo vsi ljudje sveta, ki jih zanimajo arhitektura, dizajn, multimedija, prihodnost in pot civilizacije, ki jo ubiramo skupaj. Mislim, da tu ni neke skrivnosti ali magične formule. Veliko je dela in predanosti. Sam za naročnike skušam ustvariti takšne ambiente, začenši z arhitekturo, ki ni le arhitektura prostora, pač pa občutkov in senzacij, da se znotraj in zunaj mojih projektov počutijo izpopolnjene. Še več, človek se mora v prostoru, ki ga zanj načrtujem, počutiti takšnega, kot je. Pristnega in sprejetega. Želim, da duša posameznika v prostoru diha. Zato so dizajni funkcionalni. Celoviti. Trudim se dosegati spoj oblik, materialov in vizije tako naročnika kot nas v biroju Magnet design. Prevajamo želje in vizije v načrte, oblike, barve in okuse. To mi je po mnenju mnogih uspelo doseči tudi s slovenskim paviljonom; vsak arhitekt, ki je kreator enega od paviljonov, vpliva na politične gospodarske sinergije.

Klub je bil ustanovljen pred dvema letoma, da bi povezal slovenskega in arabskega človeka. Pomagamo pri stvarnih poslovnih vprašanjih delovanja v tujem svetu, ki je vabljiv, a poln ovir. Meni osebno je v ta svet pomagal veleposlanik dr. Robert Kokalj, s katerim sem mnogim odprl številna vrata.

Ambicije so velike na obeh straneh, klasične ovire našega prostora pa se počasi umikajo. Kar nekaj Slovencev se je odločilo za bivanje tam in poleg vseh dobrobiti je klima tega sveta zahtevna. Arabci iščejo naše znanje, kulturo, idejne rešitve in kreativo. Mislim, da so trendi dobri in napovedi navdihujoče.

Odlične. Arabci so čudoviti, odprti ljudje, iskreni in zares topli. Prostor tu je drugačen, svetloba žari močneje. Ne gre le za vročino, gre za tradicijo puščavskega sveta, ki je posebna zlasti v Savdski Arabiji, kjer tudi delujem. Arabski svet mi je blizu zaradi sporočila in osebnega odnosa, saj roka in osebna potrditev pomenita več kot pogodba. Naši projekti arhitekture, interjerjev, opremljanja čudovitih hotelov, ki so pokazali, kako delujemo, kako naš unikaten svetel dizajn poveže visoko kvaliteto izdelave, jih je prepričal in je naš temelj za nove korake.

Zagotovo si pred šestimi leti nisem mislil, da bom eden od arhitektov, ki bodo zaznamovali Expo v Dubaju, še manj, da bom tisti, ki bo ponesel slovensko znanje, materiale in pohištvo v kraljevino Savdsko Arabijo. Tam smo opremili tri hotele, dogovarjamo se za nadaljnje projekte, a trg je zahteven in včasih neizprosen. Ohranjamo pristne stike in ustvarjamo sinergijo posla. Kreativnost je pogoj za odkrivanje in produkcijo tistega, česar še ne poznamo, nimamo. Na to se je treba osredotočiti. Kreativnost je širina, je neverjetna sila, ki povezuje ne glede na stroko, čas in prostor. Kreativnost je pogum, je unikatnost in identiteta. Je moj podpis. In v arabskem svetu se podpisujem s svojo identiteto, ki je pristno sprejeta, zato se tja rad vračam. Počasi tudi v naši regiji ljudje prepoznavajo posebnost, kvaliteto in tako sem sprejel še en izziv – sodelujem s fakulteto za dizajn, z dekanko prof. dr. Nado Matičič.

Arabski svet je meka za vse, ki iščejo boljši jutri. Zagotovo je za ljudi, ki se želijo dokazati in ustvarjati velike projekte, arabski svet ena od destinacij prihodnosti. Iščejo vse kadre, od storitev do znanja, povezanega z ekonomijo, družboslovjem in drugimi vedami. Po arhitekturi je veliko povpraševanja, a prostor ni brez izzivov. Zato mislim, da je ta svet zlasti za mlade lahko dobra izkušnja in popotnica. Toda vračati se domov v Slovenijo je za vse nas največja nagrada in delati doma je največja želja.