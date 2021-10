Novi politični bonton

V letu in pol se nismo naučili le tega, kako živeti v epidemiji, temveč smo se naučili tudi novega političnega bontona. Zdaj vemo, da mora politik nove slovenske dobe izgubiti tovornjak z zaščitno opremo, ne odpirati kuvert, psovati in zmerjati vsevprek, še posebno na twitterju, novinarkam sikati, ali so padle na glavo, se delati glupega, ne plačevati davkov, se bratiti s sumljivi tipi, vsak teden preplezati Triglav, izkrivljati resnico, nad ljudi z nasmehom na ustih poslati vodne topove, državne posle sklepati po poznanstvih…