Pristojna ministrstva in NIJZ smo opozarjali na napačen pristop in neustrezno ukrepanje vse od 15 smrti v DSO Metlika dalje, brez učinka. Skupek teh državnih uslužbencev skupaj ni sposoben razumeti problema širjenja virusov v zaprtih prostorih niti po letu in pol in tudi ne po 4600 mrtvih. Ja, ni tragedija samo smrt po cepljenju, enaka tragedija je smrt tisočev, kar je posledica nestrokovnega dela v Janševi vladi. In kje je zdravniška zbornica? Tega še niso ugotovili, ker jim ni tega nihče povedal. Imajo takšno gnečo, da se s tako nepomembnimi vprašanji, kot je smrt nekaj tisoč ljudi, pač ne morejo ukvarjati. Njih je na to treba opozoriti.

To, da imajo Janša, Poklukar in plejada teh proračunsko financiranih kadrov prezirljiv odnos do ljudi, ki jih plačujejo skozi davke, kaže prodajanje mantre o tem, da je cepljenje edino orožje proti širjenju virusov. Ne le da ne upoštevajo realnih dejstev, ne upoštevajo celo stališča Beovićeve. Seveda še neprimerljivo manj moja.

Zdravniki nimajo ustrezne izobrazbe za obvladovanje gibanja zraka v zaprtih prostorih. Ta je ključni dejavnik širitve česar koli v zraku. Stvari ni mogoče prepuščati dobri volji vlade, ki ne zna ustrezno ukrepati. Pravosodni sistem je ključ. Ignoranca vlade ni preprečila več kot 2200 smrti samo v DSO. Minister Cigler Kralj predstavlja bistven člen tega, kar imenujem nepreprečitev smrti iz malomarnosti z naklepom.

Živimo v državi, kjer nihče v vladi ne pove, da maske, ki jih predpisujejo, ne preprečijo širjenja virusov, temveč ga zgolj omejijo. Preprečujejo pot večjih kapljičnih delcev, ne pa tudi aerosolov. Kot cepljenje ni edino sredstvo preprečitve širjenja, ampak eno od njih. Okužujejo se tudi cepljeni. Delo te vlade je ugibanje odgovorov v kvizu z naslovom »Lepo je nič vedeti in biti v vladi«, na vprašanja s področij, kjer ne poznajo ali nočejo vedeti rešitev. Koliko časa še?

Tudi nekateri poslanci SDS, NSi in DeSUS so proti temu, da se z ustreznimi ukrepi širjenje virusov omeji. Dve izredni seji odbora za zdravstvo na to temo sta bili, prva po 3500 mrtvih, druga po 4200, brez učinka. Zato so ti poslanci po odgovornosti izenačeni s preostalo vlado. A ne odgovarjajo za nič.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap