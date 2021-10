Prihodnji torek, trideset dni po parlamentarnih volitvah, bo ustanovno zasedanje novoizvoljenega bundestaga, v skladu z ustavo dan, ko se aktualni vladi izteče mandat. Nemška kanclerka Angela Merkel torej od 26. oktobra naprej ne bo več imela polnih pooblastil in bo postala predsednica vlade, ki opravlja tekoče posle do oblikovanja nove. Kdaj bo ta sestavljena, bo odvisno od včeraj začetih uradnih pogajanj med socialdemokratsko stranko (SPD), Zelenimi in liberalci (FDP). Njihov načrt je, da bi pogodbo potrdili in izvolili novega kanclerja do 10. decembra.

Novo ministrstvo za podnebje? Naloga bo kar zajetna. Potem ko so tri stranke v uvodnih pogovorih ugotovile, da so si dovolj blizu za začetek uradnih koalicijskih pogajanj, so ustanovile 22 delovnih skupin. Te bodo zdaj na različnih področjih tri tedne usklajevale koalicijsko pogodbo, nakar bo delo prevzela skupna pogajalska skupina in pogodbo predvidoma dokončno uskladila do konca novembra. Po ocenah nemških medijev bodo najtrši orehi davčna in podnebna politika, reforma politike zaposlovanja, državne finance ter seveda kadrovska razdelitev ministrstev, kar je tema, ki se je običajno lotijo pri koncu. Vseeno je vodja FDP Christian Lindner v izjavi za ARD že jasno namignil, da želi finančno ministrstvo zase. Po njegovih besedah bi vsaka stranka vodila področja, kjer ima veliko izkušenj, in po njegovi logiki bi Zeleni dobili ministrstvo za podnebje, ki naj bi ga ustanovili na novo, FDP finance, vodja SPD Olaf Scholz pa bo tako ali tako kancler. Kar se kadrovanja tiče, je SPD sporočila, da se zavzema za to, da bi bila vsaj enem od treh najvišjih položajev v državi ženska, in tako predlagala svojo poslansko Bärbel Bas za predsednico parlamenta (ta tradicionalno prihaja iz največje stranke). Če bo potrjena, bo SPD zasedala vse tri najvišje funkcije v državi, saj je socialdemokrat tudi predsednik Frank Walter Steinmeier. Zeleni pa pravijo, da bodo v koalicijskih pogajanjih vztrajali pri enaki zastopanosti moških in žensk v vladi, kar je v kampanji podpiral tudi Scholz.