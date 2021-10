Predsednik uprave Robert Golob je na novinarski konferenci pojasnil, da ima Gen-I cene enake že več kot sedem let, ne glede na razmere, njihov primarni cilj pa je poceni elektrika in plin. Njihov uspeh temelji na tem, da dosti vlagajo - v digitalizacijo, napredno analitiko.

V času do poletja prihodnje leto pričakuje, da se bo energetska kriza izdihala, da bomo prišli na bolj stabilne ravni. In da bodo lahko tudi sami vedeli, katere podražitve, če sploh, so potrebne, in katerim so se izognili, ker so ta čas prebrodili na podlagi uporabe pameti in analitike.

Golob: Rešitev je v opustitvi fosilnih energentov Noben dobavitelj danes ne more garantirati, da prihodnjih 30 let ne bo nikoli dražil, je dejal in dodal, da se tudi oni tega zavedajo. »Zato ne obljubljamo, kar ni možno, vemo pa, kje je rešitev. In ta je v opustitvi fosilnih energentov in izgradnji novih brezogljičnih enot,« je poudaril. V zadnjih šestih mesecih so cene nafte, premoga in plina poskočile tudi za šestkrat. In to je po njegovi oceni zadnji alarm, ki pravi, da za fosilna goriva v tem svetu ne sme biti več prostora. Cene električne energije, ki so ravno tako poskočile, so se namreč dvignile izključno zaradi dražitve fosilnih goriv. »Danes, ko se pogovarjamo o tem, kako povečati delež brezogljičnih virov, imamo opravka še z energetsko krizo. Cene so podivjale, ravno zaradi fosilnih goriv pa se je zgodilo to, da imamo danes izjemno veliko zavedanje o tem, da je treba ukrepati,« je dejal in dodal, da je podnebna kriza največja kriza, s katero se bo človeštvo kadarkoli soočilo. Zdaj se bo po njegovem mnenju mogoče zgodilo to, da se bo zaradi skoka fosilnih goriv dejansko začelo v boju s podnebnimi spremembami ukrepati hitreje. »Naše poslanstvo je, da pokažemo, kako ukrepati takoj, hitro in učinkovito,« je izpostavil.

Sonce za samooskrbo gospodinjstev V skupini Gen so tako pripravili načrt, kako razogljičiti slovensko energetiko do leta 2035, najkasneje do leta 2040. Kar je po njegovih besedah bistveno prej, kot so zaveze, dane danes in jih nihče noče zares javno prevzeti nase kot politiko. »Želimo biti hitrejši od politike, želimo delati v korist ljudi. Ne zato, ker nam politika to narekuje, ampak ker verjamemo, da je to res prava stvar,« je dejal. Potem ko so pred petimi leti Gen-I zagnali storitev sonce, s katero strankam zagotavljajo celostno vzpostavitev male sončne elektrarne od začetnega svetovanja do izgradnje elektrarne na ključ in vzdrževanja, so šli danes korak dlje. Predstavili so načrt, kako bodo strehe širom Slovenije povezali z odjemalci širom države z namenom, da bodo postali samooskrbni. Strešnega potenciala je v Sloveniji dovolj, za šestkratnik porabe gospodinjstev, je dejal Golob, ki ne vidi nobenega razloga, da ne bi izrabili sonca za samooskrbo gospodinjstev. »Zgradili bomo skupnost, prvo veliko pravo energetsko skupnost,« je poudaril. Tisti, ki se bodo v njo vključili, bodo lahko ne glede na to, kje stanujejo in ali imajo denar, na enostaven način prišli do svojega sonca in do dolgoročne samooskrbe in neodvisnosti.