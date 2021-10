Potem ko je Pop TV v ponedeljek objavil 14 let star posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Andrej Vizjak podjetniku Bojanu Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, so v koalicijski NSi od zdajšnjega okoljskega ministra zahtevali pojasnila. Vizjak jim je okoliščine in dejstva v zvezi z zvočnim posnetkom predstavil v sredo, so sporočili iz NSi in dodali, da jim je zagotovil, da gre za lepljene posnetke, ki so posneti v različnih časih in različnih kontekstih.

»Poudaril je še, da je pred 14 leti veljala drugačna korporativna zakonodaja. Takrat ni bilo Slovenskega državnega holdinga ali Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ampak je vlada v številnih primerih delovala kot skupščina,« so sestanek z ministrom strnili v koalicijski stranki.

Če bodo nadaljnja razkritja ali preiskave pokazale, da je posnetek pristen in da je minister Vizjak res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral po prepričanju NSi odstopiti. »Če pa se izkaže, da posnetek ni pristen in gre za manipulacijo različnih posnetkov, pa je to po naši oceni nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra,« so sporočili iz stranke.