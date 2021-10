Po pregledu prejetih predlogov, vsebinski razpravi in odgovornem tehtanju o izvirnosti kandidatov z različnih področij delovanja se je žirija v sestavi Jelka Stergel – predsednica, mag. Alenka Gotar, Gašper Salobir, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Andraž Pöschl in Vanja Vardjan odločila, da Ježkovo nagrado za leto 2021 prejme igralka, dramatičarka, glasbenica, ilustratorka, pesnica, pisateljica, scenaristka in režiserka Svetlana Makarovič. Kot piše v utemeljitvi, velja za našo najbolj reprezentativno sodobno pravljičarko, zaznamovala je gledališče, še posebej Lutkovno gledališče Ljubljana, izpostavljeni so tudi njeni šansoni. V slovensko mladinsko književnost je vnesla številne novosti: izvirne domišljijske prostore, perspektive in zgradbo, subverziven slog in jezikovno izvirnost, karakterizacijo oseb, družbeno kritiko za otroke in redefinicijo. Avtoričina značilnost je tudi pisanje za dvojnega naslovnika - besedilo je namenjeno otroškemu, kontekst odraslemu naslovniku.

Ježkovo nagrado podeljuje RTV Slovenija z željo, da bi vzpodbudila izvirne dosežke in nagradila opuse v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo žlahtni tradiciji Ježkovega duha.

Nagrado bodo Svetlani Makarovič podelili v nedeljo, 24. oktobra, v oddaji Vikend paket.