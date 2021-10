Dnevi pasivne hiše so priložnost, da vsi, ki jih tematika zanima, dobijo iz prve roke informacije o izkušnjah z načrtovanjem, gradnjo in bivanjem v pasivni hiši. Obiskovalci se lahko prepričajo, da je v njih prijetna in zdrava notranja klima, ki ponuja kakovostno bivanje in stalno oskrbo s svežim zrakom. Zaradi izredno nizkih stroškov za ogrevanje je naložba v pasivno hišo v času, ko se energenti dražijo, tudi dobra naložba za prihodnost.

Standard pasivna hiša je pri nas dobro poznan. Letno porabo energije za ogrevanje omejuje na največ 15 kWh na kvadratni meter, kar zagotavljata dobro izoliran, zrakotesen toplotni ovoj brez toplotnih mostov ter prezračevalna naprava z vračanjem toplotne odpadnega zraka. Stavbo se ogreva s toplotno črpalko, primerni pa so tudi vsi drugi ogrevalni sistemi nizkih moči. Zaradi majhnih toplotnih izgub stavbe so stroški za ogrevanje lahko tudi desetkrat manjši kot pri starih, večinoma neizoliranih ali slabo izoliranih hišah.

V Sloveniji je zgrajenih okrog 1500 pasivnih hiš iz opeke, lesa, porobetona, betona, zidakov iz ekspandiranega polistirena… Omejitev pri izbiri gradiv za pasivno hišo namreč ni. Nekaj jih bo na letošnjih Dnevih pasivne hiše odprlo vrata. Ob obisku bodo investitorji, stanovalci, projektanti in izvajalci posredovali svoje izkušnje z načrtovanjem, gradnjo in bivanjem. Preveriti bo mogoče prezračevalno napravo in izkušnje z bivanjem v stalno svežem zraku, kakšen sistem ogrevanja imajo in kakšne so temperature zraka v prostorih, ugotoviti, da se okna lahko odpre kadar koli in kjer koli v hiši, kako pomembna je sončna zaščita, katera gradiva in toplotna izolacija so bila izbrana, kakšna je bila strategija izogibanja toplotnim mostovom in zagotavljanja zrakotesnosti.

Seznam hiš s kratko predstavitvijo, terminom možnih ogledov in kontaktom za prijavo je mogoče dobiti na spletni strani Konzorcija pasivna hiša www.fa.uni-lj.si/konzorcijph, klik na Dnevi pasivne hiše. Večina pasivnih hiš bo po pričakovanjih na ogled v živo, nekaj si jih bo mogoče ogledati prek spleta.

Dnevi pasivne hiše so namenjeni vsem, ki razmišljajo o gradnji ali prenovi hiše, poznajo veliko dejstev, pa bi jih radi pred odločitvijo preverili. Pa tudi tistim, ki jih preprosto zanima, kaj je pasivna hiša, kako deluje, kaj lahko od nje pričakujejo in kako je v njej živeti. Interesenti se za ogled prijavijo na spletni povezavi, dogovorijo za termin ter dobijo naslov in natančno lokacijo. Ogledi pasivnih hiš bodo organizirani individualno ali v skupinah po nekaj oseb. Spoštovali bomo aktualne razmere in upoštevali splošna navodila za zaščito.

Udeležba na vseh dogodkih v okviru Dnevov pasivne hiše je brezplačna.

Prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani