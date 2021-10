Letos namreč mineva natanko 30 let, odkar smo v Sloveniji dobili mobilno telefonijo, ki nam je v marsičem spremenila življenje. Prvi mobilni telefoni so bili veliki in težki, razvijali so se hkrati z razvojem tehnologije. S tem, ko mobilnike menjamo za sodobnejše, se nam v predalih nabirajo tisti, ki so nam že odslužili. Zato Telekom Slovenije vse uporabnike mobilne telefonije vabi, da na katero koli njihovo prodajno mesto po vsej Sloveniji prinesejo odslužene telefone in v podjetju bodo poskrbeli za njihovo reciklažo. Ob tem pa bodo za prinesene odslužene telefone naslednje leto v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in podjetjem Treecelet v Sloveniji posadili 1000 medovitih dreves. Medovite rastline namreč čebelam in drugim opraševalcem zagotavljajo kakovostno hrano za preživetje.

Vsak, ki bo na prodajno mesto Telekoma Slovenije prinesel odslužen mobilni telefon, bo v zahvalo prejel posebno zapestnico Treecelet, ki so jo v Sloveniji izdelali posamezniki s posebnimi potrebami. »Slovenci smo mobilno telefonijo dobili leta 1991. Prvi mobiteli so bili težki nekaj kilogramov, njihova cena visoka, številka je bila vezana na aparat, saj SIM-kartic ni bilo, prav tako ne SMS-sporočil ali interneta. V 30 letih smo naredili ogromen tehnološki preskok in razvoj, katerega nosilca sta bila Telekom Slovenije in njegova odvisna družba Mobitel. V vsem tem času se je veliko spremenilo, navdušujejo nas vedno nove tehnologije in storitve. Hkrati pa se nam je v predalih nabralo tudi veliko odsluženih mobitelov, za katere želimo ustrezno poskrbeti, v zameno zanje pa v Sloveniji zasaditi medovita drevesa. Da tudi na ta način lahko skupaj pokažemo, da nam je mar za našo skupno zeleno prihodnost,« pojasnjuje Andreja Lenart, direktorica Centralnega marketinga v Telekomu Slovenije.

»Sajenje dreves je neverjetno močno orožje proti podnebnim spremembam. Drevesa vsrkavajo ogljikov dioksid, ki je eden glavnih krivcev za segrevanje ozračja, poleg tega pa na krajevni ravni skrbijo za boljše življenjske razmere. Preprečujejo erozijo zemlje, zadržujejo vlago in zagotavljajo senco. Vse to vodi v boljše razmere tudi za poljedelstvo ter neposredno boljšo kakovost vode in hrane. Ohranjanje slovenskih gozdov ter gozdov po svetu je nujno za kakovostno bivanje in preživetje,« ob tem poudarja Miha Hrovat iz podjetja Treecelet, katerega poslanstvo je združevanje ljudi za sajenje dreves in obnovo habitata divjih živali po vsem svetu, njihov prvi cilj pa en milijon posajenih dreves.

»Čebele in drugi opraševalci človeštvu zagotavljajo tretjino vse hrane. Verjamem, da je to dovolj zgovoren podatek, kako pomembni so opraševalci in kako zelo smo od njih neposredno odvisni. Z vztrajnim iskanjem in nabiranjem hrane v cvetovih rastlin opravljajo ključno nalogo opraševanja rastlin ter jim tako zagotavljajo razvoj in obstoj. Vplivajo na biotsko pestrost tako rastlinskega kot živalskega sveta, zato je naša pomoč pri njihovem ohranjanju še kako pomembna. Ni treba veliko, lahko zgolj zasadimo medovite balkonske cvetlice, grm na vrtu ali drevo v gozdu,« pomen sajenja medovitih rastlin opisuje Aleš Bozovičar iz Čebelarske zveze Slovenije.

Več na: http://ts.si/zelena-prihodnost.