Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V petek bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zjutraj in dopoldne bo predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodnik, ki bo na izpostavljenih legah dosegal hitrosti okoli 80 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. V nedeljo bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo jasno z burjo.

Vremenska slika: Obsežno ciklonsko območje je nad severno Evropo, hladna fronta je dosegla Alpe. Pred njo nad naše kraje z okrepljenim jugozahodnim vetrom priteka razmeroma topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas občasno rahlo deževalo, drugod bo pretežno oblačno, a še večinoma suho vreme. Ob Jadranu bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodnik. V petek bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ob Jadranu bodo možne tudi nevihte. Popoldne bodo krajevne padavine povsod ponehale, predvsem v krajih zahodno od nas se bo jasnilo.

Biovreme: V noči na četrtek se bo pojavila manjša vremenska obremenitev, ki se bo v četrtek čez dan povečala. V noči na petek in v petek dopoldne bo obremenitev zaradi vremena zmerna, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V petek popoldne bo obremenitev začela popuščati.