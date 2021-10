Začetek nove evropske sezone je bil za Barcelono prava nočna mora. Najprej je Katalonce s 3:0 odpihnil Bayern, potem je vajo z enakim izidom ponovila Benfica. Barcelona na prvih dveh tekmah sploh ni streljala v okvir gola, na obračunu z Dinamom iz Kijeva pa je vendarle umirila strasti in se z minimalno zmago povzpela na tretje mesto v skupini E, ki zagotavlja pomlad v ligi Evropa. Slovenski reprezentant Benjamin Verbič na stadionu Camp Nou ni dočakal priložnosti v dresu ukrajinskega prvaka.

Gerard Pique je v ligi prvakov za katalonski klub zadel na štirinajsti tekmi in prav vsakič je Barcelona zmagala. S 34 leti in 260 dnevi je postal najstarejši strelec matičnega kluba na mednarodni sceni. »Odlično, da smo prvič v sezoni dobili tri tekme zapored na domačem stadionu,« je dejal branilec Pique, ki želi po karieri postati nogometni funkcionar. Barcelona z igro ni navdušila, Dinamo pa ni pokazal veliko ambicij in ostaja brez zadetka v letošnji sezoni. »Ta zmaga nas ohranja pri življenju in v ligi prvakov je še vse mogoče,« je pristavil trener Ronald Koeman. Barcelono v nedeljo popoldan čaka tekma leta v španski ligi – v goste prihaja večni tekmec Real Madrid.

Benjamin Šeško zaradi poškodbe ni sodeloval pri pomembni zmagi Salzburga nad Wolfsburgom (3:1), s katero so Avstrijci prevzeli vodstvo v skupini G. Kazalo je, da bo imela zmagovit večer tudi Atalanta, a je na koncu ostala praznih rok v gosteh proti Manchestru Unitedu. Italijani so po pol ure vodili z 2:0, kar se gostom na Old Traffordu na evropski tekmi najvišje ravni ni posrečilo že devet let. Rdeči vragi so pritisnili in Rashford je na začetku drugega polčasa znižal izid. Josip Iličić je začel v udarni enajsterici in odigral 68 minut. Ko je odšel iz igre, so Angleži najprej izenačili, potem pa je Cristiano Ronaldo zrežiral preobrat in poskrbel za delirij na tribunah. Najvišja zmaga večera (4:0) je uspela Chelseaju in Bayernu, Juventus pa se je rešil ob koncu tekme proti Zenitu.